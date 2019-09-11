وصلت، منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى الأراضي المغربية وذلك في رحلة "ترانزيت" قبل توجهها إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بدور ال32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الزمالك مع بطل السنغال يوم السبت المقبل . في رحلة "ترانزيت" قبل توجهها إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون فوت السنغالي بدور ال32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.ويلعب الزمالك مع بطل السنغال يوم السبت المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الزمالك تصل الدار البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.