شاهد.. إقبال جمهور الإسماعيلي للحصول على تذاكر مباراة أهلي بني غازي

توافد، جمهور النادي الإسماعيلي بقوة أمام شباك التذاكر صباح اليوم الإربعاء للحصول على تذكرة مباراة الدراويش والأهلي الليبي المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ32 من البطولة العربية.
وكان أعلن مسئولو الإسماعيلي أنه بعد الاتفاق مع الجهاتالمعنية تقرر طرح 7000 تذكرة لحضور مواجهة الفريق مع أهلى بنى غازى الليبى على أن تكون تذاكر الحضور بواقع ٤٠٠٠ تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر ٢٠ جنيه، ١٥٠٠ تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر ٢٠ جنيه، ١٥٠٠ تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر ١٠٠ جنيه، كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ البيع داخل النادى الإسماعيلى اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.
يذكر أنه يسمح فقط لحاملى التذاكر بالدخول إلى مدرجات ملعب اللقاء بواقع حصول كل فرد من تذكرة.
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