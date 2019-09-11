الأهلي يؤدي أول تدريباته في غينيا مساء اليوم

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .
ومن المقرر أن يكون المران خفيفا بعد رحلة الطيرانالشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدليالمدير الإداري، قد وصلا إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل .
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