علي معلول ووليد أزارو يصلان غينيا الإستوائية مساء اليوم

يصل الثنائي علي معلول ووليد أزارو، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء .
وينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غدٍ؛ استعدادا لمواجهةكانو سبورت الغيني .
وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر قد حرص على التنسيق مع الثنائي للحاق ببعثة الفريق في غينيا، عقب انتهاء مشاركاتهما مع منتخبيتونس والمغرب في الأجندة الدولية .
ويخوض الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.
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