بواتينغ : ديمبلي مثل الطفل الصغير

كشف النجم الغاني الجديد لنادي فيورنتينا الإيطالي، كيفن برينس بواتينغ، مجموعة من الحقائق بخصوص رفاقه السابقين بنادي برشلونة الإسباني، وعلى رأسهم كل من الفرنسي عثمان ديمبلي والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وصرح كيفن برينس بواتينغ في حوار مع صحيفة “بيلد” الألمانية قائلا :” بالنسبة لي، ديمبلي مثل الطفل الصغير .. عليك أن تقبل به هكذا، هُناك من يتأخر عن التداريب من وقت لآخر، البعض يفعلها عن طريق التحدي .. ولكن مع ديمبلي الأمر مُختلف تماما .. وبذلك فهو مثل الطفل الصغير”.

وأضاف اللاعب السابق لنادي برشلونة :” بين عشية وضُحاها وجد نفسه بقيمة 150 مليون يورو، إنه وجد نفسه في وضع لا يفهمه أبدا .. ولا يعرف كيفية التعامل معه .. هو مشكل اللاعبين الصغار الذين يجدون أنفسهم يجنون 4 ملايين يورو صافية في سن 18″.

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وأنهى حديثه بخصوص الفرنسي ديمبلي :” إنه مثل الطفل الصغير الذي ألقي في مسبح كبير”.

وبخصوص الأرجنتيني ميسي، قال بواتينغ :” إنه ظاهرة، إنه ليس كباقي البشر .. هو ورونالدو في نفس المستوى”.