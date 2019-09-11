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لاعب ريال مدريد الجديد يصل اليوم إلى العاصمة مدريد

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يوسف الشافعي 0 تبليغ

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أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية المُقربة من نادي ريَال مدريد الإسباني، أن الوافد الجديد على النادي الملكي، الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، سيحط الرحال اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

 

وسيُجري الحارس الفرنسي أريولا أول حصة تدريبية بقميص النادي الملكي، اليوم الأربعاء، تحت إشراف مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

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وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن النادي الملكي لم يُقرر بعد ما إذا كان سيتم تقديم الحارس الفرنسي الجديد للنادي الملكي، والذي وقع للنادي الملكي مُعارا لمدة موسم واحد قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي للميرينجي، كيلور نافاس، إلى صفوف نادي عاصمة الأنوار.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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