لاعب ريال مدريد الجديد يصل اليوم إلى العاصمة مدريد

أكدت صحيفة “الآس” الإسبانية المُقربة من نادي ريَال مدريد الإسباني، أن الوافد الجديد على النادي الملكي، الحارس الفرنسي ألفونس أريولا، سيحط الرحال اليوم بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وسيُجري الحارس الفرنسي أريولا أول حصة تدريبية بقميص النادي الملكي، اليوم الأربعاء، تحت إشراف مواطنه الفرنسي زين الدين زيدان.

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وأشارت الصحيفة ذاتها، إلى أن النادي الملكي لم يُقرر بعد ما إذا كان سيتم تقديم الحارس الفرنسي الجديد للنادي الملكي، والذي وقع للنادي الملكي مُعارا لمدة موسم واحد قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في صفقة انتقال الحارس الكوستاريكي للميرينجي، كيلور نافاس، إلى صفوف نادي عاصمة الأنوار.