اخبار الرياضه

ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

0 نشر
يوسف الشافعي 0 تبليغ

Advertisements

تلقى المدرب الإسباني لنادي ، إيرنيستو فالفيردي، ضربة موجعة جديدة، نظرا لعدم تعافي قائد الفريق ليونيل من الإصابة التي عانى منها على مستوى العضلة السفلى للرجل “السمانة”.

وأكدت تقارير إعلامية جيدة الإطلاع، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون حاضرا في مُباراة فالنسيا المُقبلة في ”الليجا”، وذلك نظرا لعدم تعافه كليا من آثار الإصابة العضلية.

 

Advertisements

وكان ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة العضلية في أول حصة تدريبية له في الموسم التحضيري للنادي الكاتالوني، في الخامس من شهر غشت الماضي.

وفي سياق متصل، تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم الأورغوياني لويس سواريز، إذ من المُحتمل أن يغيب بدوره عن مباراة فالنسيا المُقبلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا