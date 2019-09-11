ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة فالنسيا

تلقى المدرب الإسباني لنادي برشلونة، إيرنيستو فالفيردي، ضربة موجعة جديدة، نظرا لعدم تعافي قائد الفريق ليونيل ميسي من الإصابة التي عانى منها على مستوى العضلة السفلى للرجل “السمانة”.

وأكدت تقارير إعلامية جيدة الإطلاع، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لن يكون حاضرا في مُباراة فالنسيا المُقبلة في الدوري الإسباني”الليجا”، وذلك نظرا لعدم تعافه كليا من آثار الإصابة العضلية.

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وكان ليونيل ميسي قد تعرض للإصابة العضلية في أول حصة تدريبية له في الموسم التحضيري للنادي الكاتالوني، في الخامس من شهر غشت الماضي.

وفي سياق متصل، تحوم الشكوك حول جاهزية المهاجم الأورغوياني لويس سواريز، إذ من المُحتمل أن يغيب بدوره عن مباراة فالنسيا المُقبلة.