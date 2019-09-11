رياضة | أحمد الشيخ: أنا محظوظ في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد الشيخ: أنا محظوظ في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أهمية مباراة كانوا سبورت الغيني المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ ٣٢ فى دوري أبطال إفريقيا.

وأشار الشيخ إلى أن المباراة ليست سهلة كما يظن البعض، خاصة أن معظم الفرق الإفريقية حاليا تسعى للتأهل للأدوار التالية، ومن ثم فالجميع مطالب بالتعامل مع المباراة بمنتهى الجدية؛ من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمة الفريق في لقاء العودة .

وأضاف أحمد الشيخ: "لدينا جهاز فني جديد والجميع يسعى لإثبات ذاته لحجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق وأنا -شخصيا- أبذل أقصى جهدي في التدريبات من اجل الحصول على الفرصة؛ لكي أثبت للجميع أنني استحق المشاركة بشكل أكبر من الفترة الماضية».

وتابع: "بطولة إفريقيا تمثل قيمة كبيرة لجميع اللاعبين ولجمهورنا العظيم، لكن على المستوى الشخصي هي البطولة الوحيدة التي لم أحصل عليها مع الأهلي ولهذا أتمنى التوفيق والفوز بها هذا الموسم .. وعموما جميع اللاعبين يقدرون حجم المسئولية ويدركون أهمية الفوز بدوري الأبطال في نسختها الحالية، ولهذا نحرص على الجلوس كثيرا معا للتأكيد على هذا المعنى وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية".

واختتم الشيخ قائلا: "أنا من اللاعبين المحظوظين في الأهلي في ظل ما أجده من دعم ومساندة من الجماهير، ولهذا أبذل أقصى جهدي خلال مشاركاتي في المباريات لإسعادهم".

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