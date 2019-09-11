رياضة | بشرى سارة في أول تدريب للأهلي بغينيا الاستوائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة في أول تدريب للأهلي بغينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وطلب فايلر من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات فريق كانو سبورت الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة مساء اليوم.
ويعقد فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني .
ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .
عاشور ينتظم في مران الأهلي الجماعي
ينتظم حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تدريبات الأهلي الجماعية مساء اليوم الأربعاء في غينيا الاستوائية.
وكان عاشور قد اكتفى بأداء جلسة تدريبات تأهيلية في «الجيم» أمس الثلاثاء خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.
واشتكى عاشور من التهاب خفيف في عضلة السمانة قبل خضوعه لجلسة علاج طبيعي وتأهيل؛ ليتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة بصورة طبيعية في المران اليوم.
ويخوض الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل