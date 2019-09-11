رياضة | الأهلي يحدد موعد وصول "الرباعي الدولي" لغينيا الاستوائية

يصل علي معلول ووليد أزارو لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غينيا الاستوائية في الحادية عشرة من مساء اليوم الأربعاء .

وينتظم الثنائي في التدريبات الجماعية للفريق بداية من غد استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغيني.

كما يصل جيرالدو دا كوستا وأليو ديانج لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ظهر غد الخميس إلى غينيا الإستوائية، والانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

ويتوجه سمير عدلي المدير الإداري للفريق من فندق الإقامة إلى مطار غينيا الاستوائية ظهر غدا الخميس لاستقبال الثنائي وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهما .

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة من مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ووصلت بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل إلى غينيا الإستوائية، اليوم وكان في استقبالها كلا من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول، فور وصولها إلى غينيا الإستوائية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت بدوري أبطال إفريقيا.

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كما تواجد مندوبان من السفارة المصرية على رأس المستقبلين للبعثة، حرصوا على إنهاء كافة الأوراق والإجراءات اللازمة، قبل رحيلهم إلى فندق الإقامة.

ومن المقرر أن يسلم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري تقريرًا للمدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني يتضمن كافة التفاصيل الإدارية الخاصة بملاعب التدريب والملعب الذي تقام عليه المباراة.

وكان الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر، أعلن عن قائمة الفريق المسافرة الى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وتضم القائمة كل من:

شريف إكرامي، على لطفى و محمد الشناوي وأحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود متولى، محمود وحيد، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى افشة، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجايي، مروان محسن، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

يذكر أن الأهلي يستعد لمباراة فريق كانو سبورت ، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.