رياضة | الأهلي يخوض تدريبه الأول في غينيا مساء اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخوض تدريبه الأول في غينيا مساء اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن يكون المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد وصلا إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل .

قنديل يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في غينيا

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