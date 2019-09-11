رياضة | الأهلي يخوض تدريبه الأول في غينيا مساء اليوم

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ومن المقرر أن يكون المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، قد وصلا إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.
ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل .
قنديل يطمئن على ترتيبات بعثة الأهلي في غينيا
أجرى طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة اتصالات هاتفية بسيد عبد الحفيظ مدير الكرة قبل وصول البعثة إلى غينيا الاستوائية؛ للاطمئنان على ترتيبات استقبال الفريق .
وحرص قنديل على التواصل بشكل مستمر مع مدير الكرة الذي سبق بعثة الفريق؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الإدارية، خاصة ما يتعلق بتأمين البعثة وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل الانتقال.
واطمأن قنديل من خلال اتصالاته التي أجراها من القاهرة وإثيوبيا ــ خلال ترانزيت الفريق ــ على كافة الترتيبات وجميع الأمور الإدارية المتعلقة بالفريق واللاعبين .
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري قد وصلا إلى غينيا الاستوائية قبل الفريق بـ٢٤ ساعة لترتيب كافة الإجراءات الإدارية والإقامة وملاعب التدريب.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها السبت المقبل.