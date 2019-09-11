رياضة | نكشف دور عماد متعب في تأجيل إعلان جهاز المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف دور عماد متعب في تأجيل إعلان جهاز المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر عشاق الكرة المصرية إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني اسم المدير الفني الجديد لخلافة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب.

وعلم "الخليج 365 الرياضي" من مصدر خاص داخل الاتحاد المصري، أن سبب تأخير الإعلان عن المدير الفني، هو عدم الاستقرار على اسم المدرب العام حتى هذه اللحظة.

وتحدث مصدر داخل الجبلاية "للفجر الرياضي"، عن أن الخلاف على اسم المدرب العام هو من سبب كل هذا التأخير، رغم انحصار الأسماء لعدد قليل من المدربين.

أسامة نبيه يدخل دائرة المرشحين

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وأضاف المصدر: "رحيل أسامه نبيه عن تدريب إف سي مصر، وضعه على قائمة المرشحين بالنسبة لرئيس الجبلاية لتولي منصب المدرب العام، بسبب خبرته السابقه عندما تولى نفس المهمة مع الأرجنتيني هيكتور كوبر".

وتابع المصدر: "محمد فضل عضو مجلس الإدارة، يرى أنه من الأفضل منح عماد متعب لاعب الأهلي السابق، الفرصة للتواجد بالجهاز الفني، حتى يتم ضخ روح وحماس جديد بين اللاعبين.. خلال 7 أيام من الآن، سيتم الانتهاء بشكل رسمي من أسماء طاقم الجهاز الفني وإعلانه عبر وسائل الإعلام، بعدما تم الاتفاق مع إيهاب جلال المدير الفني الحالي للمصري البورسعيدي، على تولي المهمة مستقبلا".

وتسعى اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى بالإستقرار على اسم المدير الفنى الجديد لقيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة ليبدأ مبارياته الودية استعداداً من التوقف الدولى القادم فى أكتوبر بعدما ألغى اتحاد المرة فكرة تجمع المنتخب خلال التوقف الدولى الحالي بسبب عدم وجود جهاز فنى.

وانحصرت الأسماء فى اتحاد الكرة حول اختيار حسن شحاتة مدرب منتخب مصر السابق والذى يدعمه أغلب اللجنة الخماسية بسبب خبراته الكبيرة وفوزه من قبل ببطولة كأس الأمم الإفريقية ثلاث مرات، بينما يدعم محمد فضل عضو اللجنة الخماسية تواجد إيهاب جلال بسبب ما حققه خلال الأعوام الماضية مع الأندية التى دربها وأيضاً بسبب صغر سنه.

وكان عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية قد أعلن عن ال 5 مرشحين لتدريب منتخب مصر وهم :حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.