رياضة | ضربة قاضية لأحلام "فالفيردي" في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة قاضية لأحلام "فالفيردي" في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة ضربة قاضية تهدد أحلامه قبل مباراة فالنسيا يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وتسبب التعافي البطيء للنجمين ليونيل ميسي ولويسوس سواريز في إرباك إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الذي كان يخطط لإشراك الثلاثي ميسي وسواريز وأنطوان جريزمان معًا لأول مرة هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن التعافي البطيء لميسي وسواريز من الإصابة قبل 3 أيام من المباراة، جعل فالفيردي يفكر في حلول بديلة لذلك سيقود جريزمان الفريق كمهاجم وهمي، ويلعب بجواره كل من سيرجي روبيرتو وكارليس بيريز.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 4 نقاط فقط.

ميسي والرحيل إلى الدوري الأمريكي

فيما ينوي الإنجليزي ديفيد بيكهام مالك نادي إنتر ميامي أف سي الأمريكي التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم هجوم فريق برشلونة الإسباني.

وأوضح "راديو كتالونيا" الإسبانية أن بيكهام نجم ريال مدريد الإسباني سابقًا اتصل بميسي وأخبره أنه يريده في إنتر ميامي، ومستعد لتقديم عقد كبير له لينضم للفريق في عام 2020.

بند غريب عقد ميسي مع برشلونة

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وينص عقد ميسي على أنه يحق الرحيل بعد تجاوز عمره الـ32 عامًا ولكن بشرط إلى فريق خارج دوريات المستوى الأول في العالم

ميسي والغياب أمام فالنسيا

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن تدريبات فريقه الجماعية ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فالنسيا يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن ميسي قد غاب عن التدريب الجماعي أمس الثلاثاء بعدما خاض تدريبات تأهيلية منفردة يوم الإثنين وهو ما يشير إلى عدم مشاركته بالإضافة إلى زميله لويس سواريز مهاجم الفريق الذي لم يتعافى من إصابته.

ويرفض الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني فكرة المغامرة بالأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فالنسيا خاصة أن عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا تسير بشكل طيب ولكن أبطأ مما كان متوقعاً.

وتتركز فكرة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على عدم المجازفة ميسي وإبعاده عن مواجهة فالنسيا تجنبا لحدوث مضاعفات وحتى يكون لائقًا لمباراة الفريق الكتالوني ضد بروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وعانى برشلونة في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم في ظل غياب ميسي، إذ حقق الفريق انتصارا وحيدا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، فيما سقط في فخ التعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الليجا أمام أتلتيك بلباو 1-1.

وتعرض ميسي للإصابة يوم 5 أغسطس الماضي، كما أنه كان قد عاد متأخراً من العطلة الصيفية، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019.