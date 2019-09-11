رياضة | مفاجأة في ظهور زي الأهلي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في ظهور زي الأهلي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على تأجيل ظهور الفريق الأول لكرة القدم، بالقميص الجديد لحين انطلاق الموسم الجديد.

وكان من المقرر أن يظهر الفريق، بالزي الجديد خلال مباراة الزمالك، والمقرر لها بشكل مبدئي يوم 20 من شهر سيتمبر الجاري، ضمن نهائي كأس السوبر المصري.

وتم الانتهاء من التصميم الخاص بقميص الفريق وألوانه الثلاث في الفترة الماضية في ضوء الترتيبات بين النادي الأهلي وشركة أمبرو الإنجليزية.

ويضع النادي الأهلي التفاصيل الأخيرة للكشف عن قميصه الجديد المقرر أن يظهر به الأهلي في منافسات الموسم المقبل، والذي من المقرر أن يكون الظهور الأول به بشكل رسمي خلال أول مباراة للفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري.

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