رياضة | "آل سالم" يهاجم النصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "آل سالم" يهاجم النصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مهاجم نادي النصر، عبد الله آل سالم عن بعض تفاصيل وأسرار أزمته مع الفريق، حيث شن هجومًا كبيرًا على مسؤولي العالمي بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد النادي لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن نادي النصر كان قد قدم استعارة اللاعب في يناير 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء، وبعد ذلك أشترى النادي عقد اللاعب بصورة نهائية، ولكن فجأة وبدون أي مقدمات قررت إدارة نادي النصر التخلص من اللاعب وإعتبار قرار شراء عقده من صفوف الفيحاء غير ملزمة.

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وقالت صحيفة الرياضية السعودية على لسان اللاعب عبدالله آل سالم أن استبعاده من نادي النصر، لم يكن قرارًا فنيًّا من البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النادي، والذي تحدث معه من قبل وأخبره بأنه سيكون عنصر أساسي في الفريق، وهذا ما ظهر بوضوح في المعسكر الإستعدادي للفريق قبل بداية الموسم الجديد.

وأوضح سالم، في تصريحاته، أن أحمد الغامدي مدير الاحتراف في النادي السعودي، قد أخبره بأن السبب الحقيقي وراء إستبعاده من قائمة الفريق في الفترة الماضية هو قرار إداري من المقام الأول وليس قرار فني.

وأشار مهاجم النصر في تصريحاته إلى أن فيتوريا قد طلب بضمه إلى قائمة الفريق في مواجهة الوحدة الإماراتي في دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا، ولكن فجأة مجلس الإدارة قد اعترض على ذلك الأمر، وقرر إلغاء عقده دون الحديث عن أي أسباب تخص هذا الأمر.