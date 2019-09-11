رياضة | ريال مدريد في ورطة مع الصفقة المنتظرة

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حدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي موقفه من رحيل بول بوجبا خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" عن أن مانشستر يونايتد لن يخفض المبلغ الذي طلبه من أجل الاستغناء عن بول بوجبا لريال مدريد وهو 179 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 200 مليون يورو.

ويأتي ذلك رغم زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد التعاقد مع بول بوجبا خلال الميركاتو الشتوي من جديد.

مانشستر يونايتد وتجديد عقد بوجبا

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يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لتأمين لاعبه الفرنسي بول بوجبا من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني سواء في الميركاتو الشتوي أو الصيفي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية ان مانشستر يونايتد اتصل بمينو رايولا وكيل بوجبا لمعرفة مدى إمكانية تجديد عقد اللاعب الذي كان قد خرج في الصيف الماضي مؤكدًا أن يتطلع لخوض تحد جديد

وألمح ماتيوس شقيق بول بوجبا في أكثر من مناسبة سابقة لإمكانية رؤية شقيقه في صفوف ريال مدريد ومدى ملائمته للفريق الإسباني الذي يبدو أنه سيفشل في التعاقد مع بول بوجبا مدى الحياة.