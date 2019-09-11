رياضة | دي بروين يطعن مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بروين يطعن مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي أنه وعد مواطنه فينسنت كومباني مدافع أندرلخت البلجيكي بالانضمام إلى فريقه عقب نهاية عقده مع السيتي

ويلعب كومباني في لقاء بين أساطير السيتي ونجوم الدوري الإنجليزي في مباراة خيرية وداعية لمشواره مع الفريق.

وقال دي بروين لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية: "آمل أن تكون مسيرته مذهلة كما كانت في مانشستر سيتي.. أخبرت كومباني أنني سألعب هناك خلال عام أو سبعة لرغبتي في رد الجميل إليه".

وكشف عن أن كومباني لعب دورًا في انتقاله إلى مانشستر سيتي من فولفسبورج الألماني قائلًا: "عندما كان مانشستر سيتي يحاول التعاقد معي من فولفسبورج كان كومباني يدفعني من أجل الانتقال إلى مانشستر للعب بجانبه وشجعني كثيرًا على هذه الخطوة".

موعد مباراة مانشستر سيتي القادمة

يلعب فريق مانشستر سيتي مع منافسه فريق نوريتش سيتي على ملعب الأخير يوم السبت المقبل 14 سبتمبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة والعلامة الكاملة، حيث حقق الانتصار في الاربع جولات التي لعبت في البريميرليج حتى الآن، وبفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

وكان فريق مانشستر سيتي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق برايتون في المباراة الماضية بنتيجة أربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد.

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القنوات الناقلة لمباراة فريق مانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عبر قنواتها، حيث سوف تذاع مباراة فريق مانشستر سيتي مع فريق نوريتش سيتي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

موعد مباراة مانشستر سيتي مع نوريتش سيتي

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي مع فريق نوريتش سيتي في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقام في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي ضد نوريتش سيتي

واستقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التشكيلة المتوقعة التي سيخوض بها مباراته ضد فريق نوريتش.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

ايدرسون - والكر - ستونز - اوتاميندي - زينتشينكو - رودري - كيفين دي بروين - ديفيد سيلفا - رحيم سترلينج - برناردو سيلفا - سيرجو أجويرو.