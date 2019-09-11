ليفربول يهنئ نفسه على ركن الفوز على برشلونة

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
ما زال ليفربول يستمتع بالسعادة التي شعروا بها بعد أن وجد الركن السريع في فريق ترينت أليكساندر أرنولد فريق ديفوك أوريغي ليضع ريدز 4-0 في ليلة ضد برشلونة.
وهو ما جعلهم يتغلبون على عجز في مباراة الذهاب 3-0 نهائي دوري أبطال أوروبا.
والسبب وراء ظهور ليفربول هذا الآن هو أن حساب تويتر الرسمي لدوري أبطال أوروبا سأل عن أفضل لاعب في المسابقة ، والذي رد عليه فريق الدوري الإنجليزي الممتاز مع هدف من أوريجي الشهير من ألكسندر أرنولد .
هذا الهدف دفع ليفربول إلى الفوز على توتنهام هوتسبر في نهائي دوري أبطال أوروبا وتأمين كأس الاتحاد الأوروبي السادس. في غضون ذلك ، عانى برشلونة عقليا واستمر في خسارة نهائي كأس كوبا ديل ري أمام فالنسيا.
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