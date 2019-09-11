خاميس رودريجيز يفوز على زيدان

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
زيدان وخاميس
يتمتع جيمس رودريجيز ببداية جديدة في ريال مدريد بعد صيف من الحديث المتواصل عن الخروج.
يحاول الكولومبي اكتشاف النموذج الذي أكسبه الكثير من المعجبين به في كأس العالم 2014 وفي موسمه الأول مع لوس بلانكوس حيث سجل 17 الأهداف ومساعدة 18 تحت قيادة كارلو انشيلوتي.
ومع ذلك ، تغيرت ثرواته في ملعب سانتياغو بيرنابيو مع تعيين رافائيل بينيتيز ثم زين الدين زيدان.
نقص الفرص في ظل زيدان شهد جيمس يقضي جيمس عامين على سبيل الإعارة في بايرن ميونيخ رأس المال هذا الصيف.
كان لاعب خط الوسط ، إلى جانب غاريث بيل ، أحد هؤلاء اللاعبين الذين كان من المتوقع بيعهم ، لكن ريال مدريد لم يتلق أي عروض اعتبروها مقبولة ولذا فقد بقي.
عاد جيمس إيجابيًا وطموحًا إلى ملاعب التدريب في مدريد وهو يثير إعجاب زيدان.
لقد أعطاه المدرب الفرنسي بداية ضد ريال بلد الوليد ، والآن بعد تعافيه من إصابة في ربلة الساق ، أصبح جيمس على وشك في مواجهة فريق ليفانتي يوم السبت.
على غرار بيل ، يمكن أن يثبت جيمس أنه عضو مفيد في تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم بعد أن أظهر باب الخروج تقريبًا.
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