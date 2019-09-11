كريستيانو رونالدو يسجل أربعة أهداف مع البرتغال أمام ليتوانيا

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
رونالدو
اقترب كريستيانو رونالدو من سجل الأهداف الإيراني المتقاعد علي دائي البالغ 109 أهداف بعدما أحرز أربع أهداف في فوز البرتغال 5-1 على ليتوانيا.
سجل رونالدو أهدافه 90 و 91 و 92 و 93 في مسيرته الدولية في ليتوانيا ضربة جزاء لكره كرة اليد أثارها جواو فيليكس في الشوط الأول قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى بعد نهاية الشوط الأول.
ثم اقترب ويليام كارفالهو من تسجيل هدف للبرتغال في الفوز الذي جعله يحتل المركز الثاني في مجموعته ، خلف أوكرانيا.
الوقت في مسيرته التي سجل فيها رونالدو ثلاثة على الأقل في مباراة - المرة الثامنة التي قام بها لبلاده.
كانت هذه هي أهدافه الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، والآن يأمل في تحقيق المزيد خلال الفواصل الدولية المقبلة يطارد الأهداف الـ 16 التي تفصله عن دائي.
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