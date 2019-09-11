كريستيانو رونالدو يسجل أربعة أهداف مع البرتغال أمام ليتوانيا

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

رونالدو

اقترب كريستيانو رونالدو من سجل الأهداف الإيراني المتقاعد علي دائي البالغ 109 أهداف بعدما أحرز أربع أهداف في فوز البرتغال 5-1 على ليتوانيا.



سجل رونالدو أهدافه 90 و 91 و 92 و 93 في مسيرته الدولية في ليتوانيا ضربة جزاء لكره كرة اليد أثارها جواو فيليكس في الشوط الأول قبل أن يضيف ثلاثة أهداف أخرى بعد نهاية الشوط الأول.

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ثم اقترب ويليام كارفالهو من تسجيل هدف للبرتغال في الفوز الذي جعله يحتل المركز الثاني في مجموعته ، خلف أوكرانيا.

الوقت في مسيرته التي سجل فيها رونالدو ثلاثة على الأقل في مباراة - المرة الثامنة التي قام بها لبلاده.

كانت هذه هي أهدافه الأولى في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020 ، والآن يأمل في تحقيق المزيد خلال الفواصل الدولية المقبلة يطارد الأهداف الـ 16 التي تفصله عن دائي.