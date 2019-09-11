شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل التعاقد مع المهاجم الصربى.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسبق أن انضم المهاجم الصربى للعديد من الفرق الصربية وأبرزها دينامو فرانيا ورادنيكى بير وترادنيكى بيرُت وكلها بدورى الدرجة الثانية، كما خاض تجربة احتراف بفيارد ابيجدار أحد فرق الدرجة الثانية بالدورى الأيسلندى.
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