شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يؤجل التعاقد مع المهاجم الصربى.. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجل النادى الإسماعيلى ، حسم ملف التعاقد مع المهاجم الصربى زيلكو ديمتروف انتظاراً لحضور اللاعب للإسماعيلية والخضوع لاختبار يحدد مستواه الفنى والبدنى، لاسيما أن ديمتروف غير مقيد فى أى نادى منذ مايو الماضى ويخشى مسئولو الدراويش من التعاقد مع المهاجم وعدم تقديمه المستوى المنتظر فى الموسم الجديد.

وجاءت المفاوضات مع زيلكو ديمتروف صاحب الـ25 عاماً بناء على ترشيح من الصربى ميودراج المدير الفنى الجديد للإسماعيلى الذى تولى المسئولية الفنية للفريق منذ فترة قليلة.

وسبق أن انضم المهاجم الصربى للعديد من الفرق الصربية وأبرزها دينامو فرانيا ورادنيكى بير وترادنيكى بيرُت وكلها بدورى الدرجة الثانية، كما خاض تجربة احتراف بفيارد ابيجدار أحد فرق الدرجة الثانية بالدورى الأيسلندى.

وسيكون انتقال ديمتروف للإسماعيلى كصفقة انتقال حر فى ظل عدم ارتباط اللاعب بأى فريق منذ مايو الماضى ومن المقرر أن يحصل اللاعب على 120 ألف دولار فى الموسم.