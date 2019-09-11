شكرا لقرائتكم نجم تنس طاولة الأهلى: التتويج بالبطولة العربية جاء بصعوبة بالغة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال لاشين :"اللقب كان ضاع بنسبة 99.9 منا، وكاد الفريق القطرى أن يفوز بالبطولة ، إلا أن توفيق الله ، حيث إنه من قلب المحنة تولد المنحة".
وأضاف :"الجهد الذى بذله الفريق طوال العام ، لم يذهب فى الهواء، وكذلك البعد عن الأهل لم يضيع هباء، ونحمد الله أن الفريق كان عند ظن الادارة والنادى بنا".
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