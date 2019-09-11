شكرا لقرائتكم نجم تنس طاولة الأهلى: التتويج بالبطولة العربية جاء بصعوبة بالغة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

أكد السيد لاشين لاعب فريق تنس الطاولة رجال بالنادى الأهلى أن التتويج بالبطولة العربية التى أقيمت بالمغرب، كان صعب للغاية، فى ظل قوة المحترف فى فريق قطر القطرى ، بنهائى البطولة.

وقال لاشين :"اللقب كان ضاع بنسبة 99.9 منا، وكاد الفريق القطرى أن يفوز بالبطولة ، إلا أن توفيق الله ، حيث إنه من قلب المحنة تولد المنحة".

وأضاف :"الجهد الذى بذله الفريق طوال العام ، لم يذهب فى الهواء، وكذلك البعد عن الأهل لم يضيع هباء، ونحمد الله أن الفريق كان عند ظن الادارة والنادى بنا".

Advertisements

ووصلت بعثة فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال إلى القاهرة ، قادمة من المغرب، بعد المشاركة فى منافسات البطولة العربية التى توج بها الفريق الأحمر.

وحقق الأهلى لقب البطولة العربية للمرة العشرون فى تاريخه بعد التغلب على قطر القطرى فى نهائى البطولة بنتيجة 3/2

وتضم بعثة الأهلى فى البطولة العربية الرباعى محمد البيلى، والسيد لاشين ، محمد شومان ، وشادى مجدى.