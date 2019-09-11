شكرا لقرائتكم الاهلي يؤدى مرانه الأول فى غنيا مساء اليوم استعدادا لكانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

وسيكون المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.

Advertisements

ووصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري، إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات.

ويواجه الأهلي نظيره كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل .