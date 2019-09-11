- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الاهلي يؤدى مرانه الأول فى غنيا مساء اليوم استعدادا لكانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسيكون المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاهلي يؤدى مرانه الأول فى غنيا مساء اليوم استعدادا لكانو سبورت... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.