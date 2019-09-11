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الاهلي يؤدى مرانه الأول فى غنيا مساء اليوم استعدادا لكانو سبورت...

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جدة - عمرو شويل يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية في الخامسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة .

 

وسيكون المران خفيفا بعد رحلة الطيران الشاقة  التي استغرقت ما يقرب من 12 ساعة تخللتها ساعتان ترانزيت في أديس أبابا.

 

 

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ووصل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري،  إلى غينيا قبل الفريق بـ٢٤ ساعة؛ لبحث ترتيبات الإقامة وملاعب التدريب ووسائل الانتقالات. 

 

ويواجه الأهلي نظيره  كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل .

 

 

ووصل الأهلي إلى غينيا الاستوائية فجر اليوم الاربعاء في رحلة تستغرق ما يقرب من 12 ساعة؛ منها ساعتان ترانزيت في مطار أديس أبابا بأثيوبيا، ويرأس بعثة الأهلي طارق قنديل عضو مجلس الإدارة.

 

 

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