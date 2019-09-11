شكرا لقرائتكم تراها لأول مرة..صورة نادر للمايسترو صالح سليم بعد ميلاده بثلاث سنوات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الأربعاء 11 سبتمبر الذكرى الـ 89 على ميلاد المايسترو صالح سليم ، لاعب ورئيس الأهلى الراحل ، والذى ولد فى مثل هذا اليوم من عام 1930.

وينشر الخليج 365 صورة نادرة مع ذكرى ميلاد رئيس القلعة الحمراء الراحل ، فى مرحلة الطفولة ويبدو أن عمره لا يتعدى الثلاث سنوات حينها. .



صالح سليم

وبدأ صالح سليم مشواره الكروي بصفوف الناشئين بالنادى الأهلي عام 1944 وانتقل فى نفس العام لصفوف الفريق الأول ولعب حتى عام 1963، قبل أن يترك النادى للاحتراف فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادى الأهلي وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

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