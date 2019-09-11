شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: همام طارق ينتظم فى التدريبات قريبا.. وميودراج مبسوط من اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد صبرى المنياوى مدير الكرة بالنادى الإسماعيلى ، أن العراقى همام طارق المنتقل حديثاً للدراويش يحاول إنهاء اجراءات الحصول على التأشيرة اليوم الأربعاء للإنتظام فى مران الفريق.

وقال المنياوى ة لقناة "تايم سبورت" : "همام طارق اقترب من الانتظام فى تدريب الاسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة حيث ينهى اجراءات الحصول على التأشيرة اليوم وهو لاعب واعد سيكون إضافة كبيرة للدراويش".

وأضاف مدير الكرة بالإسماعيلى : " شيلونجو مهاجم الفريق يصل الاسماعيلى غداً الخميس ومن المتوقع وصول بكيتى سيلفا صانع ألعاب الفريق غداً حتى يكتمل قوام الدراويش"

وتابع المنياوى : "ميودراج مبسوط بأداء لاعبى الإسماعيلى، ونحن متفائلون بالفريق فى الموسم الجديد لاسيما بعد التدعيمات الجديدة".

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وعن مواجهة أهلى بنى غازى قال مدير الكرة بالاسماعيلى : "أول مباراة لأى فريق تكون صعبة وتزداد صعوبتها فى حالة إقامتها على ملعبه ووسط جماهيره ولكننا نطمح فى بداية مميزة تنال إعجاب جمهور الدراويش".

وعن رأية فى الصفقات الجديدة للدراويش علق المنياوى: "كلها إضافات مميزة تم صنعها عن طريق مزج الخبرة بالشباب وأتوقع ظهور محمد مخلوف بشكل مميز فهو يشبه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق فى إمكانياته الفنية العالية ".

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ33 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.