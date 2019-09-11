شكرا لقرائتكم الإسماعيلي: همام طارق ينتظم فى التدريبات قريبا.. وميودراج مبسوط من اللاعبين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال المنياوى ة لقناة "تايم سبورت" : "همام طارق اقترب من الانتظام فى تدريب الاسماعيلى خلال الساعات القليلة المقبلة حيث ينهى اجراءات الحصول على التأشيرة اليوم وهو لاعب واعد سيكون إضافة كبيرة للدراويش".
وتابع المنياوى : "ميودراج مبسوط بأداء لاعبى الإسماعيلى، ونحن متفائلون بالفريق فى الموسم الجديد لاسيما بعد التدعيمات الجديدة".
وعن رأية فى الصفقات الجديدة للدراويش علق المنياوى: "كلها إضافات مميزة تم صنعها عن طريق مزج الخبرة بالشباب وأتوقع ظهور محمد مخلوف بشكل مميز فهو يشبه رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك السابق فى إمكانياته الفنية العالية ".
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