شكرا لقرائتكم اليوم.. ذكرى ميلاد صالح سليم "مايسترو الأهلى"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمر اليوم (الأربعاء) 11 سبتمبر ذكرى ميلاد المايسترو صالح سليم رئيس النادى الأهلى الراحل وأبرز الأساطير الكروية والإدارية فى مصر على مدار تاريخها.

صالح سليم من مواليد 11 سبتمبر عام 1930 وبدأ مشواره الكروي بصفوف الناشئين بالنادى الأهلي عام 1944 وانتقل فى نفس العام لصفوف الفريق الأول ولعب حتى عام 1963، قبل أن يترك النادى للاحتراف فى فريق جراتس بالنمسا، ثم عودته مرة أخرى للنادى الأهلي وإكمال مسيرة نجاحه حتى عام 1967 حيث قرر اعتزال لعب كرة القدم.

وخاض صالح سليم أول مباراة له ضد نادى المصرى عام 1948 وانتهى اللقاء بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة، ولعب فى الجناح الأيسر وأحرز فى المباراة هدفا قبل نهاية اللقاء، كما أنه لعب أول مباراة رسمية له مع النادى الأهلي فى أول بطولة دورى رسمية عام 1948 أمام نادى الجالية اليونانية بالإسكندرية.

الأهلى تعاقد مع صالح سليم بمبلغ 300 جنيه عند التوقيع وراتب شهرى قدرة 100 جنيه، وكان أول لاعب مصرى فى العصر الحديث للكرة المصرية يلعب فى أوروبا كمحترف.

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صالح سليم كان دائما من ضمن القائمة الأساسية للنادى الأهلي والمنتخب المصرى حتى اعتزاله عام 1967، واستطاع صالح سليم أن يحقق مع الأهلي 11 بطولة دورى من أصل 15 بطولة شارك فيها صالح منذ بداية الدورى المصرى لكرة القدم عام 1948، كما حقق مع النادى الأهلي بطولة كأس مصر 8 مرات.

وأحرز مع فريقه كأس الجمهورية العربية المتحدة عام 1961، وعلى المستوى الدولى انضم صالح سليم إلى منتخب مصر لكرة القدم عام 1950، وكان قائد الفريق الذى فاز بكأس بطولة الأمم الأفريقية عام 1959 بالقاهرة، كما شارك مع المنتخب الوطنى فى دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960، وسجل صالح سليم 101 هدف فى حياته الكروية، منها 9 أهداف سجلها خلال فترة احترافه فى النمسا مع فريق جراتس، و92 هدفا أحرزها مع النادى الأهلي في بطولتي الدورى والكأس.

صالح سليم حقق إنجازا شخصيا كونه اللاعب الوحيد الذى أحرز 7 أهداف فى لقاء واحد، وكان ذلك أمام النادى الإسماعيلي، فى مباراة أحرز فيها الأهلي 8 أهداف.