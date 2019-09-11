اخبار الرياضه

الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يراقب أداء 8 لاعبين مع منتخبات بلادهم...

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يراقب أداء 8 لاعبين مع منتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تجهيز تقرير وافي وشامل على ملخص أداء وأرقام جميع لاعبي الفريق الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في مباريا ودية ورسمية خلال الفترة الماضية.

 

وغادر الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، القاهرة متجهاً إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وتحدث فايلر مع معاونيه الأجانب وكذلك سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق حول أداء لاعبي الاهلي مع منتخبات بلادهم وهم ، الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والتونسي على معلول والمالي آليو ديانج .

 

وكذلك رباعي الأهلي مع المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي ومصطفى شوبير وعمار حمدي حيث خاض المنتخب الأولمبي وديتين أمام فازت فيهما مصر 4/1 و1/صفر على التوالي.

 

27c9969335.jpg

 

كما طلب فايلر تقرير عن مشاركات اللاعبين الثمانية مع منتخبات بلادهم من أجل إستكشافهم خاصة وأن المدرب الجديد مازال في مرحلة دراسة وإستكشاف لاعبي الفريق بعدما تولى المسئولية مؤخراً.

 

Advertisements
9092bcc913.jpg

 

كان جيرالدو شارك في تأهل منتخب بلاده إلى دور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه على جامبيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة "لواندا" الأنجولية، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي من سباق التصفيات حيث سجل لاعب الاهلي  هدفًا رائعًا في الدقيقة 41 ليساهم في صعود منتخب بلاده لدور المجموعات.

 

24c9a97d16.jpg

 

فيما شارك وليد أزارو في فوز بلاده على ضيفه منتخب النيجر بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "مراكش" وشهدت المباراة مشاركة وليد أزارو مهاجم الأهلى منذ البداية، بعد أن أجرى المدرب 10 تغييرات على التشكيل السابق فى مواجهة بوركينا فاسو الودية.

 

34aad60174.jpg

 

 

ولعب على معلول أساسياً في خسارة تونس من كوت ديفواربهدفين لهدف ودياُ بفرنسا  فيما صنع ديانج هدف لمنتخب بلاده أمام المغرب في اللقاء الذى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين السبت  الماضي فى ذهاب الجولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى ستقام فى مصر نوفمبر المقبل.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يراقب أداء 8 لاعبين مع منتخبات بلادهم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا