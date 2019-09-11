شكرا لقرائتكم الأهلى ضد كانو سبورت .. فايلر يراقب أداء 8 لاعبين مع منتخبات بلادهم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي من جهازه المعاون تجهيز تقرير وافي وشامل على ملخص أداء وأرقام جميع لاعبي الفريق الذين شاركوا مع منتخبات بلادهم في مباريا ودية ورسمية خلال الفترة الماضية.

وغادر الأهلي في الساعات الأولى من صباح اليوم،الأربعاء، القاهرة متجهاً إلى غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث فايلر مع معاونيه الأجانب وكذلك سامي قمصان المدرب المساعد بالفريق حول أداء لاعبي الاهلي مع منتخبات بلادهم وهم ، الأنجولي جيرالدو والمغربي وليد أزارو والتونسي على معلول والمالي آليو ديانج .

وكذلك رباعي الأهلي مع المنتخب الأولمبي صلاح محسن ورمضان صبحي ومصطفى شوبير وعمار حمدي حيث خاض المنتخب الأولمبي وديتين أمام السعودية فازت فيهما مصر 4/1 و1/صفر على التوالي.

كما طلب فايلر تقرير عن مشاركات اللاعبين الثمانية مع منتخبات بلادهم من أجل إستكشافهم خاصة وأن المدرب الجديد مازال في مرحلة دراسة وإستكشاف لاعبي الفريق بعدما تولى المسئولية مؤخراً.

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كان جيرالدو شارك في تأهل منتخب بلاده إلى دور المجموعات في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، بعد فوزه على جامبيا بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم بمدينة "لواندا" الأنجولية، ضمن منافسات مرحلة الإياب بالدور التمهيدي من سباق التصفيات حيث سجل لاعب الاهلي هدفًا رائعًا في الدقيقة 41 ليساهم في صعود منتخب بلاده لدور المجموعات.

فيما شارك وليد أزارو في فوز بلاده على ضيفه منتخب النيجر بهدف نظيف فى اللقاء الودى الذى أقيم على ملعب "مراكش" وشهدت المباراة مشاركة وليد أزارو مهاجم الأهلى منذ البداية، بعد أن أجرى المدرب 10 تغييرات على التشكيل السابق فى مواجهة بوركينا فاسو الودية.

ولعب على معلول أساسياً في خسارة تونس من كوت ديفواربهدفين لهدف ودياُ بفرنسا فيما صنع ديانج هدف لمنتخب بلاده أمام المغرب في اللقاء الذى إنتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي فى ذهاب الجولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما التى ستقام فى مصر نوفمبر المقبل.