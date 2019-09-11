شكرا لقرائتكم إيتو : الكرة الذهبية لن تكون لمحمد صلاح لأننا لا نحظى بالاحترام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه أسطورة كرة القدم الكاميرونية، صامويل إيتو، الذى أعلن اعتزاله خلال الأيام القليلة الماضية، هجوم عنيف تجاه المسئولين عن ترشيح اللاعبين الفائزين بالكرة الذهبية، مؤكدا أن اللاعبين الأفارقة لا يلقوا الاحترام اللازم.

وقال صامويل إيتو، خلال حديثه مع قناة "VoxAfrica"، ردا على سؤاله عن ترشحيه فى وقت سابق لحصد الكرة الذهبية : "نحن – يقصد الأفارقة – لا نحظى باحترام المرشحين للأسف وهذا أمر واقع نعيشه وأؤكد أن الكرة الذهبية القادمة لن تكون لأى من محمد صلاح أو ساديو ماني كما يتوقع البعض".

وأضاف إيتو أن عدم تواجد ماني ومحمد صلاح وأوباميانج الذين توجوا بجائزة هدافى الدوري الإنجليزي فى قائمة أفضل 5 لاعبين في العالم لا يوجد له تفسير حتى من الذين اختاروا الأسماء الأخري ولا شك أن ميسي و رونالدو قويان للغاية لكن من حصد لقب دوري أبطال أوروبا الأخير إنهما محمد صلاح و ساديو ماني مع ليفربول الإنجليزي.

وفيما يخص عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية، أكد إيتو أنه لو كان برازيليا لحدث ذلك، وقال ساخرا : "إذا كان أسمى إيتوسينهو كنت سأفوز بالكرة الذهبية.