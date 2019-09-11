بعد تتويجه بجائزة أفضل أهداف الفريق.. كواليس غياب «صلاح» عن المنتخب الوطني وعطلته في دبى وملاحقة ساديو ماني له

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فاز اللاعب المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل هدف في ليفربول عن شهر أغسطس.

وحصد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، أولى جوائزه الفردية فى الموسم الجديد 2019-2020، بعد أعلن ناديه عن تتويجه بجائزة أفضل أهداف الفريق لشهر أغسطس المنصرم، إذ تم اختياره هدفه الثانى فى مرمى نادى أرسنال، خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين يوم 24 من الشهر الماضى، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من الدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم «البريميرليج» كأفضل هدف للفريق فى الشهر.

هدف الشهر

كان محمد صلاح قد أحرز هدفين فى مرمى أرسنال، الأول جاء من ركلة جزاء والثانى جاء من لعبة مميزة حصل على أثرها على جائزة هدف الشهر فى المباراة التى انتهت 3-1 لصالح رفاق الفرعون.

الأهداف الأربعة الأفضل

كما كشف "الريدز" عن الأهداف الأربعة الأفضل التى تلت هدف "مو"، فحل هدف السنغالى ساديو مانى فى ساوثهامبتون ثانياً، ثم هدف صلاح فى مرمى نوريتش سيتى بالجولة الافتتاحية فى المركز الثالث، وجاء رابعاً هدف مانى فى تشيلسى خلال مباراة كأس السوبر الأوروبى، واحتل هدف روبرتو فيرمينو المركز الخامس، الذى سجله فى مرمى بيرنلى بالجولة الماضية من البريميرليج.

فى سياق متصل، يواصل محمد صلاح خوض التدريبات مع "الريدز"، قبل أيام من مباراة نيوكاسل يونايتد فى الدورى الإنجليزى الممتاز، المقرر لها ظهر السبت المقبل، على ملعب "آنفيلد"، معقل ليفربول، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من البريميرليج، بعدما عاد الفرعون للمران، الاثنين الماضى، عقب انتهاء عطلته فى مدينة دبى الإماراتية، خاصة أنه حصل على فترة راحة إضافية لعدم خوضه مباريات ودية مع منتخب مصر، خلال فترة التوقف الدولى الجارية.

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غيابه عن المنتخب الوطني

ويأتى غياب الفرعون المصرى عن منتخب مصر بسبب إلغاء معسكر الفراعنة فى الوقت الحالى، لعدم وجود جهاز فنى للمنتخب المصرى، عقب إقالة المكسيكى خافيير أجيرى، مدرب المنتخب السابق، بعد وداع كأس أمم أفريقيا من دور الـ16، كما أن اتحاد الكرة الحالى لم يقدم على إقامة أى مباراة ودية فى الفترة الحالية فى ظل الظروف التى يمر بها، كما أن غياب "صلاح" عن التوقفات الدولية مستمر حتى نوفمبر المقبل، نظراً لكون اتحاد الكرة أمام فرصة ضئيلة لإقامة مباراة ودية فى شهر أكتوبر المقبل.

14 يومًا مليئة بالأحداث الكروية

من ناحية أخرى، سيعيش الفرعون 14 يوماً مليئة بالأحداث الكروية رفقة ليفربول، بدءاً من مباراة نيوكاسل يوم 14 سبتمبر الجارى، فسيخوض الفريق مواجهتين فى سبتمبر خارج الديار، الأولى 22 سبتمبر أمام تشيلسى، والثانية 28 من الشهر ذاته ضد شيفيلد يونايتد، وفى دورى أبطال أوروبا، يبدأ حامل اللقب مشوار الدفاع عن لقبه بخوض دور المجموعات ضمن فرق المجموعة الخامسة بجانب نابولى وسالزبورج وجينك، وستكون البداية عندما يحل ضيفاً على نابولى الإيطالى الثلاثاء 17 سبتمبر على ملعب سان باولو بإيطاليا.

كأس كاراباو

ويلعب ليفربول مواجهة فى بطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كأس كاراباو"، إذ يبدأها الفريق هذا الموسم من الدور الثالث، بمواجهة فريق ميلتون كينيز دونز، وتقام المواجهة يوم الأربعاء 25 سبتمبر، ومن المحتمل أن يغيب محمد صلاح عن مواجهة كأس الرابطة، نظراً لاعتماد الألمانى كلوب على عناصر الصف الثانى فى فريقه فى مثل هذه المواجهات.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما حقق العلامة الكاملة خلال الأربع جولات الأولى من بريميرليج.