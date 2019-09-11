Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 لوتارو كتب Advertisements وكالات قاد المهاجم لاوتارو مارتينيز المنتخب الأرجنتيني إلى فوز كبير 4 / صفر على نظيره المكسيكي فجر اليوم وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية ضمن استعدادات الفريقين للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 .

وحسم التانجو الأرجنتيني ، الذي خاض المباراة بدون لاعبه الشهير ليونيل ميسي ، المباراة تماما في شوطها الأول بتسجيل الأهداف الأربعة حيث سجل مارتينيز الهاتريك في الدقائق 17 و22 و39 وأحرز لياندرو باريديس الهدف الآخر للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 33 Advertisements Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاوتارو يقود الأرجنتين بفوز كبير على المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.