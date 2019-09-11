تشيلي تخسرمن الهندوراس ودياً

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 تشيلي خسر المنتخب التشيلي بطل أمريكا الجنوبية في 2015 و2016 في فخ الهزيمة 1-2 في مباراة ودية أمام هندوراس، في لقاء أقيم بملعب متروبوليتانو الأوليمبي في مدينة سان بدرو سولا في هندوراس.

Advertisements ويدأت هندوراس المباراة بغرض مفاجأة الضيوف وبالفعل نجحت في تسجيل هدف مبكر (ق18) بواسطة ألفونسو باروت باغت مرمى الحارس كلاوديو برافو. وتعادل ألبرت إليس لتشيلي (ق72)، قبل أن يعود جوناثان روبيو لتسجيل هدف الفوز لأصحاب الأرض وللمدرب فابيانو كويتو. وخلال المباراة كرمت هندوراس مدرب تشيلي، الكولومبي رينالدو رويدا، الذي قاد الهندوريين لمونديال جنوب أفريقيا 2010. Advertisements Advertisements

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