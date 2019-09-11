شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اتحاد الكرة المصري، عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدورى المصرى الممتاز المقرر إجراءوها غداً ، الخميس، بحضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى ومندوبى 18 نادياً من الأندية التى تشارك فى البطولة الأقوى لموسم 2019/ 2020، والتى ستقام بأحد فنادق حي الزمالك .

وقال اتحاد الكرة : "نظرا لضيق القاعة التي تستضيف قرعة مسابقة الدوري الممتاز غدا بأحد فناق الزمالك فإن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لن تتمكن من استقبال أكثر من 30 صحفيا داخل القاعة".

وأكد اتحاد الكرة أنه تم تحديد أماكن الصحفيين داخل القاعة بواقع مندوب واحد عن كل صحيفة أو موقع إلكتروني، حيث تم تقسيم العدد المتاح مناصفة بين الصحف الورقية اليومية والرياضية والمواقع الإلكترونية المصرية.

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كما تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019 وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، مع دمج بعضها التي تعمل في مؤسسة واحدة لإتاحة الفرصة أمام زملاء آخرين للحضور.

وأوضح الإتحاد أن المركز الاعلامي للاتحاد سيقوم بتوفير الصور الفوتوغرافية من داخل القاعة لجميع وسائل الإعلام ، كما سيتم بث حفل القرعة سيتم حصريا على قناة On Sport التي سيتم السماح لكاميراتها بالتواجد داخل القاعة.