شكرا لقرائتكم الجبلاية تكشف عن ترتيبات حفل قرعة بطولة الدورى المصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما تم اختيار المواقع الإلكترونية حسب نسب زوارها عن شهر أغسطس 2019 وفقا لمواقع الإحصاءات العالمية، مع دمج بعضها التي تعمل في مؤسسة واحدة لإتاحة الفرصة أمام زملاء آخرين للحضور.
وأوضح الإتحاد أن المركز الاعلامي للاتحاد سيقوم بتوفير الصور الفوتوغرافية من داخل القاعة لجميع وسائل الإعلام ، كما سيتم بث حفل القرعة سيتم حصريا على قناة On Sport التي سيتم السماح لكاميراتها بالتواجد داخل القاعة.
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