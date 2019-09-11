شكرا لقرائتكم إقبال على تذاكر مباراة الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

شهدت منافذ بيع التذاكر بالنادى الإسماعيلى توافد أعداد كبيرة من الجماهير منذ الصباح الباكر للحصول على تذاكر حضور مباراة الدراويش مع أهلى بنى غازى الليبى فى البطولة العربية.

وأكد مسئولو الإسماعيلي أنه بعد الاتفاق مع الجهات المعنية تقرر طرح 7000 تذكرة لحضور مواجهة الفريق مع اهلى بنى غازى الليبى، على أن تكون تذاكر الحضور بواقع 4000 تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر20 جنيه، 1500 تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر 20 جنيه، 1500 تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر 100 جنيه.

كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ داخل النادى الاسماعيلى اعتبارا من التاسعة صباحآ وحتى الثالثة عصرآ ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.

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ويلتقي الإسماعيلي مع أهلي بني غازى مساء بعد غد الجمعة فى اطار منافسات جولة الذهاب بدور ال33 لبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

يذكر أنه يسمح فقط لحاملى التذاكر بالدخول الى مدرجات ملعب اللقاء بواقع حصول كل فرد من تذكرة.

كما تناشد الجهات المعنية جماهير الدراويش فى كل مكان بالإلتزام وعدم الخروج عن النص ومساندة اللاعبين داخل المستطيل الاخضر حتى تتحقق نتيجة إيجابية بدعم وحماس الجماهير الى جانب مجهود اللاعبين داخل الملعب.