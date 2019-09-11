شكرا لقرائتكم إقبال على تذاكر مباراة الإسماعيلي أمام أهلي بني غازي بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ داخل النادى الاسماعيلى اعتبارا من التاسعة صباحآ وحتى الثالثة عصرآ ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.
يذكر أنه يسمح فقط لحاملى التذاكر بالدخول الى مدرجات ملعب اللقاء بواقع حصول كل فرد من تذكرة.
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