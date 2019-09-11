شكرا لقرائتكم اليوم.. اختبارات اللياقة البدنية لحكام المتخلفين عن القائمة الدولية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى فى الخامسة من مساء اليوم ،الأربعاء، لجنة الحكام الرئيسية برئاسة جمال الغندور اختبارات اللياقة البدنية للحكام الذين تخلفوا عن اختبارات للقائمة الدولية الجديدة 2020 والتى أقيمت الخميس الماضى بمشاركة 36 حكما ومساعد .

ويخضع للاختبارات اليوم الخماسى محمود البنا ومحمد معروف وأحمد توفيق طلب ويوسف البساطى ومحمود عاشور والذين غابوا عن الاختبارات الماضية لظروف مختلفة ، حيث يشرف عصام عبد الفتاح عضو لجنة الاتحاد الأفريقى ممثلا عن الفيفا وحضور جمال الغندور رئيس لجنة الحكام المصرية .

وكانت الاختبارات قد أجريت للحكام المرشحين للقائمة الدولية الاسبوع الماضى ونجح جميع الذين خاضوا الاختبار باستثناء الثنائى محمد الحنفى ومحمد الصباحى.