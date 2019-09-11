شكرا لقرائتكم مدرب أسوان يدرس ضم صفقتين جديدتين في الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان ضم صفقتين جديدتين خلال الأيام المقبلة لاستكمال قائمة الفريق التي مازلت تتضمن مقعدين شاغرين قبل انطلاق الموسم الجديد. وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الفريق يسير بخطى ثابته في مرحلة الاعداد للموسم الجديد عبر المشاركة في دورة الجونة الودية. وأضاف عبد العاطي أن أسوان قدم مباراة مميزة أمام حرس الحدود في أولى مواجهات بطولة الجونة، وكان أسوان قريباً من الفوز قبل أن يتعادل الحرس في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة بنتيجة 2/2، ويخسر أسوان المباراة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 7/6. ويواجه أسوان فريق مصر المقاصة غداً في ختام الدورة الودية بالجونة لتحديد المركزين الثالث والرابع.

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