شكرا لقرائتكم مدرب أسوان يدرس ضم صفقتين جديدتين في الميركاتو الصيفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365"، إن الفريق يسير بخطى ثابته في مرحلة الاعداد للموسم الجديد عبر المشاركة في دورة الجونة الودية.
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