بعد عقوبات نهائي الكأس.. رئيس الزمالك يهدد: لن نتعامل مع لجنة اتحاد الكرة إذا طبقت غرامة شيكابالا.. و«الفهد الأسمر»: بشكرك إنك جبت للفريق لاعيبة كويسة وهناخد كل البطولات

الموجز

هدد رئيس نادي الزمالك، اللجنة المديرة لاتحاد الكرة، بعدم التعامل معها إذا طبقت الغرامة الموقعة على محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد فريقه.

سبب تغريم شيكابالا

وأكد رئيس نادي الزمالك، أن النادي الأهلي السبب الأكبر وراء تغريم محمود عبد الرزاق "شيكابالا" من قبل لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة المصري، على هامش احتفاله مع جماهير ناديه عقب الفوز بكأس مصر، يوم الأحد الماضي.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة القاضي سيد حسن بنداري رئيس محكمة الاستئناف بتغريم شيكابالا مبلغ قدره 50 ألف جنيه بعد واقعة الهتاف ضد النادي الأهلي خلال الاحتفال بالفوز بكأس مصر على حساب بيراميدز.

قرار التغريم

وجاء القرار في نص البيان كالآتي: "ثبت للجنة وتأكد لديها من خلال المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي قيام اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

هتافات ضد الزمالك

وقال رئيس نادي الزمالك، في مداخلة لبرنامج الزمالك اليوم: "أين كنتم من لاعبي الأهلي وهم يقومون بالرقص مع الجماهير وهتافات السباب للزمالك تهز الملعب في أحد البطولات الأفريقية، لماذا لم نسمع صوت أحد على تجاوزات حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمد الشناوي".

وتابع: "لو لجنة اتحاد الكرة المؤقتة قامت بمعاقبة شيكابالا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فكيف لنا أن نتعامل معهم مستقبلا".

لم يخطيئ

وأضاف: "شيكابالا لم يخطئ، لو كان خرج منه أي لفظ يُسئ للأهلي وجماهيره لكنت عاقبته، الأهلي خائف من شيكابالا لهذا هناك من يريد أن يتعرض اللاعب للإيقاف قبل مباراة السوبر المقبلة".

وتوج الزمالك بلقب كأس مصر الأحد الماضي، بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهاية بثلاثية دون رد على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

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شيكابالا: هناخد أي بطولة ندخلها

وفي سياق متصل، عقد رئيس الزمالك جلسة تحفيزية للاعبي الزمالك، قبل ساعات من سفرهم إلى السنغال استعدادا لمواجهة فريق جينيراسيون السنغالي في لقاء الذهاب لدور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له يوم السبت المقبل.

وخلال عقد الجلسة، التي عرضها برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "الحدث اليوم"، وجهه شيكابالا الشكر لرئيس النادي، على الصفقات الجديدة التي عقدها المجلس للفريق خلال الصيف الجاري، مؤكدًا أن الفريق بالكامل عازم على تحقيق جميع البطولات بالموسم المقبل.

بشكرك جبت لاعيبة كوسة

وقال "شيكابالا" لرئيس الزمالك: "بشكرك إنك جبت للفريق لاعيبة كويسة السنادي، وبقولك من دلوقتي كل البطولات اللي هندخلها ناويين ناخدها، الكأس مجرد بداية والماتشات اللي جاية كلها مكسب.

وغرمت اللجنة شيكابالا 50 ألف جنيها، فيما غرمت الزمالك 100 ألف جنيه بسبب "ترديد جمهوره لهتافات خارجة ضد لاعبي بيراميدز والنادي الأهلي"، بحسب البيان.

واعتمدت اللجنة على "المواقع الإعلامية والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي" لإثبات "قيام محمود عبد الرازق حسن الشهيربـ شيكابالا بتحريك وإثارة جماهير نادي الزمالك للهتاف بعبارات خارجة تحوي ما يخالف الآداب العامة والروح و القيم الرياضية".

وكان شيكابالا قد أوضح في بيان عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يوجه إهانة لأي منافس، مشيرا إلى رفضه التعصب.