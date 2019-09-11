رياضة | ديروط يواجه البداري استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديروط يواجه البداري استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الكروي الأول بنادى ديروط الرياضى أحد أندية المجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مواجهة ودية في الرابعة من عصر اليوم الأربعاء، أمام نظيرة فريق البدراي أحد أندية القسم الثالث وذلك فى إطار سلسلة المباريات الودية التى يقيمها الفريقان استعدادا للموسم الجديد .

وكان ديروط قد تعادل إيجابيا أمام ضيفه مركز شباب ناصر ملوى الهابط حديثا لدورى القسم الثالث بنتيجة 1/1 ، وذلك بتقدم احمد منصور الوافد الجديد بصفوف ديروط قبل أن يدرك لاعبي ملوى التعادل .

وتمثلت مواجهات ديروط الودية منذ بداية فترة الإعداد فى مواجهة كلاً من القوصية وأبو تيج والشرقية للدخان وكسكادا وطلائع الجيش والمقاولون العرب .

Advertisements

ويستعد ديروط لإقامة معسكر مغلق بالجونة وذلك بإقامة عدة مباريات ودية استعداد للموسم الكروى الجديد .

وكان مسئولو ديروط قد نجحوا فى تجديد عقود محمد رمضان قائد الفريق، وطارق فضل الظهير الأيمن، وحسام العزايزي جنش حارس المرمى.

وأتم مسوؤلو ديروط التعاقد مع الثلاثي أحمد منصور، مهاجم فرق بنى سويف، وأسوان، والمنيا، بجانب محمد زيدان العائد من تجربة احترافية بالكويت ورامز ميلاد ناشئ بيراميدز و شريف عبد العزيز واسلام سعيد وسعيد رجب ومحمود محمد حسانين ومحمد حسنى وعمرو رزق وعبد الرحمن الشارونى وعلى قرنى والحسيني أحمد وكاسيو بجانب الحصول على خدمات عرفه شعبان لاعب بنى سويف ومحمد عامر حارس مرمى الشرقية للدخان على سبيل الإعارة.