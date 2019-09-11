رياضة | ضربة مزودجة لبرشلونة ضد فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة مزودجة لبرشلونة ضد فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن تدريبات فريقه الجماعية ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فالنسيا يوم السبت المقبل على ملعب كامب نو في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن أن ميسي قد غاب عن التدريب الجماعي أمس الثلاثاء بعدما خاض تدريبات تأهيلية منفردة يوم الإثنين وهو ما يشير إلى عدم مشاركته بالإضافة إلى زميله لويس سواريز مهاجم الفريق الذي لم يتعافى من إصابته.

ويرفض الجهاز الفني لبرشلونة الإسباني فكرة المغامرة بالأرجنتيني ليونيل ميسي ضد فالنسيا خاصة أن عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا تسير بشكل طيب ولكن أبطأ مما كان متوقعاً.

وتتركز فكرة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على عدم المجازفة ميسي وإبعاده عن مواجهة فالنسيا تجنبا لحدوث مضاعفات وحتى يكون لائقًا لمباراة الفريق الكتالوني ضد بروسيا دورتموند الألماني، الثلاثاء المقبل، بالجولة الافتتاحية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وعانى برشلونة في مبارياته الثلاث الأولى هذا الموسم في ظل غياب ميسي، إذ حقق الفريق انتصارا وحيدا على ريال بيتيس بنتيجة 5-2، فيما سقط في فخ التعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2، بعد أن خسر في الجولة الأولى من الليجا أمام أتلتيك بلباو 1-1.

وتعرض ميسي للإصابة يوم 5 أغسطس الماضي، كما أنه كان قد عاد متأخراً من العطلة الصيفية، بسبب ارتباطه بالمشاركة مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019.