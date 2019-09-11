رياضة | باريس سان جيرمان ينهي حرب نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان ينهي حرب نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لإنهاء حرب البرازيلي نيمار دا سيلفا، وجماهير نادي العاصمة الفرنسية على ملعب حديقة الأمراء.

وغضب المشجعون على نيمار لرغبته في الرحيل عن حديقة الأمراء، وإصراره على توجيه تصريحات مستفزة للجماهير مثل اختياره مباراة ريمونتادا برشلونة ضد سان جيرمان (6-1) كأفضل ما قام به خلال مسيرته.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان تريد الاستفادة رياضيًا من نيمار، طالما أنه سيظل لعام ثالث مع الفريق من خلال تهدئة الجماهير، والتحدث مع الألتراس لتصفية الأجواء المشحونة ضد اللاعب.

وأوضحت أن هناك استجابة من الجماهير، ولذلك لم تتم مهاجمة نيمار في مباراة سان جيرمان الأخيرة على ملعب حديقة الأمراء.

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ويستعد الألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان والقائد تياجو سيلفا لتوجيه رسالة صلح بين نيمار والجماهير قبل ستراسبورج يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

رئيس برشلونة: لن نضم نيمار في يناير

وكشف جوسيب بارتوميو رئيس نادي برشلونة عن سر فشل استعادة البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي قائلًا: "كان برشلونة قد خطط لتشكيلته لكن أتت فرصة التعاقد مع نيمار والتعاقد معه كان إضافة ولم يكن مخطط له لذلك قمنا بما في وسعنا لضمه لكن لم تنجح الصفقة لأن النادي لم يكن قادرا على تلبية طلبات باريس سان جيرمان فكنا ثلاثة أندية نحاول ضمه لكن لا يمكنني ذكرها ومع ذلك كانت الطلبات مبالغ فيها".

ورد رئيس برشلونة على محاولة أخرى لاستقدام النجم البرازيلي الراحل إلى فريق العاصمة في 2017 مقابل 222 مليون يورو قائلًا: "في الوقت الحالي نيمار مستبعد في يناير المقبل لكن يمكننا أن نفكر في نهاية الموسم الجديد.. لم نعرض الفرنسي عثمان ديمبيلي والكرواتي ايفان راكيتيتش وقبلهما البرازيلي كوتينيو ضمن صفقة نيمار لأننا نتمسك بلاعبينا ونعرف مدى أهميتهم لنا".