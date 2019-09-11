رياضة | ملايين رمضان والشحات تقضي على أحلام واعدة (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملايين رمضان والشحات تقضي على أحلام واعدة (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الموسم الكروي في مصر قريبًا من خط الانطلاق حيث أبدت الأندية التي ستشارك في هذه المسابقة للموسم 2019-2020 استعدادها بالتعاقد مع الكثير من اللاعبين لدعم صفوفها.

ومن ضمن هذه النادي الأهلي الذي قام بتدعيم صفوفه ببعض اللاعبين حيث تعد صفقة استعارة رمضان صبحي من هيدير سفيلد تاون الإنجليزي لمدة موسم على سبيل الإعارة الأبرز، رغم تواجد اللاعب في الفريق الأحمر منذ يناير الماضي، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي انضم في فترة الانتقالات الشتوية بمقابل يتجاوز الـ100 مليون جنيه.

وستحرم الصفقات التي كلفت خزائن الأهلي مبالغ كبيرة بعض اللاعبين الواعدين من الظهور في ظل صعوبة حصولهم على فرصة المشاركة.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللاعبين الذين سيصعب عليهم الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية، بسبب "الملايين" التي دفعت في زملائهم الأخرين بالفريق الأحمر:

أحمد حمدي

قام الجهاز الإداري بالنادي الأهلي بقيد أحمد حمدي جناح الفريق الأحمر في القائمة المحلية التي تستعد للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وتم استبعاده من القائمة الإفريقية.

وعلى الرغم من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها لاعب المنتخب الأوليمبي إلا أن فرصة الحصول على مكان في تشكيل الأهلي يبدو صعب للغاية بسبب وجود أكثر من لاعب في مركزه وفي مقدمتهم رمضان صبحي وحسين الشحات.

فمن الصعب أن يقوم المدير الفني للأهلي باستبعاد لاعب تصل قيمة انتقاله للأهلي لمدة موسم واحد 30 مليون جنيه مقابل الدفع بلاعب شاب يعد واحدًا من أبناء النادي الأحمر.

عمار حمدي

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نال لاعب الأهلي الشاب إشادة جميع المحللين والنقاد بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية مع فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الإعارة التي قضاها في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من استعادة اللاعب لخدمات اللاعب بعد انتهاء إعارته إلا أن فرصة اللاعب في الحصول على مكان بتشكيل الأهلي تبدو صعبة، حيث يخشى المدير الفني الجديد للأهلي المغامرة بأحد اللاعبين الشباب وعدم الدفع بأصحاب الخبرات في مباريات الفريق الأحمر.

محمد شريف

بعدما تعاقد الأهلي مع رمضان صبحي وحسين الشحات ابتعد محمد شريف عن المشاركة مع الأهلي بصفة دائمة ولم يشارك اللاعب.

وخرج شريف من حسابات الجهاز الفني السابق للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، ولم يشارك في المباريات بسبب اعتماد المدرب الأوروجوياني على رمضان صبحي وحسين الشحات في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

وبعدما أدرك شريف أن فرصته في المشاركة مع الأهلي في الموسم الجديد شبه معدومة قرر الرحيل ولو على سبيل الإعارة والانضمام لصفوف فريق إنبي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

أحمد الشيخ

حصل الشيخ على فرصة المشاركة مع الأهلي في بداية الموسم الماضي، وبعد تعاقد النادي الأحمر مع الشحات ورمضان صبحي ابتعد الشيخ عن المشاركة مع الفريق الأحمر.

منذ يناير الماضي شارك الشيخ في دقائق معدودة مع الأهلي بعدما فضل الجهاز الفني الاعتماد على حسين الشحات ورمضان صبحي.