رياضة | الحمام يتعاقد مع حارس غزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يتعاقد مع حارس غزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام برئاسة عدلي رسلان في التعاقد مع محمد فتحي حارس كفر الشيخ وغزل المحلة في ثامن صفقات الفريق المطروحي إستعدادا للموسم الجديد.

جاء التوقيع في حضور إبراهيم رسلان مدير التعاقدات وأحمد عاشور المدير الإداري بالنادي.

وسبق للحارس التوقيع مؤخراً لفريق نجوم المستقبل، قبل أن يفسخ تعاقده ويستقر على الإنضمام للحمام.

وكان نادي الحمام قد أعلن مؤخراً التعاقد مع محمود زناتي مهاجم نادي الشمس وعبد الرحمن كاستيلو لاعب حرس الحدود ومحمد العزب لاعب وسط النصر القاهري وإسلام الحريري حارس مرمي مركز شباب الحمام ومصطفي عفروتو لاعب مصر المقاصه وشهاب محمد ومحمود أبو جوده لاعبي الإسماعيلي.

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ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفتره القادمه لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفيه الحاليه بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصوره وشام أحمد لنادي دكرنس بينما رحل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم. ويسعي نادي الحمام للتعاقد مع أكثر من لاعب مميز خلال الفتره القادمه لتكوين فريق مميز للموسم الجديد بعد الإستغناء عن أكثر من لاعب أساسي بالفريق في فترة الإنتقالات الصيفيه الحاليه بإنتقال محمود الحضري حارس الفريق لنادي بني سويف ومؤمن فكري كابتن الفريق لنادي المنصوره وشام أحمد لنادي دكرنس بينما رحل محمود عثمان وحسن علي ومحمد عاطف ومحمد تاحا بعد إنتهاء عقودهم. يذكر أن الحمام بدأ فترة إعدادة للموسم الجديد في الخامس عشر من يوليو بعد الإعلان عن الجهاز الفني الجديد الذي يتكون من: أحمد فكري الصغير مديرا فنيا ،سيد إبراهيم مدرب ،عادل عبد العزيز مدرب ، علي شمس مدرب أحمال ، عاطف عيد مدرب حراس المرمي ،سيد زهران مديرا للكرة،أحمد عاشور مدير إداري ،هاني زيتونه مسئول معدات ، إبراهيم عبد الله مسئول معدات.