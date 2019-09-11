رياضة | مورجان: رونالدو أيقونة الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورجان: رونالدو أيقونة الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت أليكس مورجان نجمة كرة القدم الأمريكية النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي وذلك بسبب اتهامه بقضية اغتصاب مواطنتها كاثرين مايورجا في منتجع ستين هاوس بولاية لاس فيجاس عام 2009 والتي خرج منها بريئًا بحكم قضائي.

وانتقدت قائدة المنتخب الأمريكي في مقال لها تحت عنوان "رونالدو أيقونة الفساد في الرياضة" قائلة: "عندما تتمعن في قضية رونالدو فإن هناك الكثير من الأدلة التي تم التستر عليها لقد ساعد المال في إغلاق القضية".

وأضافت مورجان: "لقد أسقطوا التهم عنه كي يستطيع مواصلة اللعب، وهو ما حدث بالفعل.. كثيرون يفعلون مثله، لكنه أحد أشهر لاعبي كرة القدم لذا فإنه يجذب الانتباه لكن علينا أن ندعم النسوة اللاتي يتعرضن إلى مواقف استضعاف من الرجال مثلما حدث بين مايورجا ورونالدو".

وواصلت مورجان: "ما يفعله رونالدو بصفته الوظيفية كلاعب كرة مجرد استمتاع بملاعب كرة القدم، ولا علاقة لذلك بشخصيته كشخص أو الإجراءات التي قد يتخذها في قراراته".

كيف تمت براءة كريستيانو رونالدو في قضية الاغتصاب

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وبرأ مكتب شرطة مقاطعة "كلارك" التابعة لمدينة لاس فيجاس الأميركية كريستيانو رونالدو من تهمة اغتصاب إحدى الفتيات هناك قبل 10 أعوام لاستحالة إثبات وقوع الحادث.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن أن المقطع المصور "فيديو" الذي كان يمكن من خلاله إثبات وقوع الجريمة في عام 2009 قد فقد.

وبدأ التحقيقات في هذه القضية بدأت عندما تقدمت مواطنة أميركية تدعى كاثرين مايورغا ببلاغ للسلطات ضد رونالدو متهمة إياه باغتصابها، ولكن لم يتوافر أي دليل يدين اللاعب طوال مدة التحقيق، مما دفع السلطات في النهاية لإغلاق ملف القضية وبراءة رونالدو.