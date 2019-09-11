رياضة | الدفاع السعودي يخذل هيرفي رينارد في أول تجربة رسمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع السعودي يخذل هيرفي رينارد في أول تجربة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة السعودية واليمن في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 في أولى التجارب الرسمية للمدير الفني الجديد للمنتخب السعودي هيرفي رينارد وقدم النسور الخضر أداء جيدًا علي المستوي الهجومي لكن الدفاع أحرج المدير الفني الفرنسي في أول ظهور رسمي له أمام الجماهير السعودية.

حراسة المرمي

بدأ رينارد المباراة بعبدالله المعيوف حارس مرمي نادي الهلال في حراسة المرمي لكنه ظهر بأداء مخيب للآمال حيث لم تصوب علي مرماه سوي كرتين فقط وكلاهما سكنوا شباكه ليعلنوا عن هدفين المنتخب اليمني وتصبح السعودية مطالبة بالعودة في النتيجة في مرتين، وحصل المعيوف علي ثالث أسوء تقييم للاعب في كل المباراة بتقييم اجمالي 6 من 10 وهو أسوء تقييم للاعبي المنتخب السعودي.

خط الدفاع

ولم يختلف حال الدفاع كثيرًا عن حراسة المرمي حيث جاء في المركز الثالث والثاني كأسوأ تقييم للاعبي المنتخب السعودي لاعبي خط الدفاع السعودي حمدان الشمراني ولاعب نادي الهلال ياسر الشهراني الذي جاء في المركز الرابع كأسوأ تقييم للاعب في كل المباراة بتقييم أجمالي 6.1 حيث تعرض لـ 6 التحامات أرضية خسرهم جميعًا بالإضافة لخسارة الكرة في 10 مرات، وحصل عمر الهوساوي علي تقييم 6.6 بينما كان البليهي أفضل لاعبي خط الدفاع بتقييم أجمالي 7 من 10.

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الفاعلية الهجومية

هجوميًا قدم المنتخب السعودي مباراة جيدة حيث قاموا بـ 591 تمريرة بدقة 87% في مقابل 150 تمريرة فقط لليمن وبدقة 55%، وصوب لاعبي السعودية 14 كرة 7 منهم كانوا باتجاه المرمي و 10 منهم كانوا من داخل الصندوق، بالإضافة لصناعة فرصتين كبار للتسجيل، و 17 عرضية بنسبة نجاح 41% لكن كل تلك الخطة لم تكن كافية لحصد الثلاث نقاط.

أفضل لاعب في المباراة

وحصل سلمان الفرج علي أعلي تقييم في المباراة بتقييم أجمال 8.1 من 10 حيث بلغت دقة تمريراته 87% ولعب 3 تمريرات مفتاحية، و 3 عرضيات بنسبة نجاح 100%، وصوب كرتين علي المرمي وكرة خارج المرمي، وتعرض لخمس ثنائيات أرضية نجح فيهم بنسبة 100% بالإضافة لفوزه بالاستحواذ في 10 مرات.

قدم المنتخب السعودي مباراة جيدة هجوميًا لكنها أظهرت الكثير من التحديات والعيوب الدفاعية التي يجب أن بعمل علي تلاشيها رينارد وأن ما زال أمامه الكثير من الجهد والعمل ليقود الحلم السعودي.