رياضة | موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة لها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الميرنجي، المواجهة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدردي وضيفه ليفانتي، في إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، ونعرض لكم موعد مباراة ريال مدريد القادمة والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.



موعد مباراة ريال مدريد القادمة

تنطلق مباراة ريال مدريد مع نظيره ليفانتي، يوم السبت المقبل، في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت جرينتش، والثانية عشر ظهرًا بتوقيت تونس، والواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة عصرًا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد القادمة

ومن المنتظر أن يتم إذاعة مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب “سانتياجو برنابيو”، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.



هدف كلا الفريقين من مباراة ريال مدريد القادمة أمام ليفانتي

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يسعى نادي ريال مدريد لاستعادة توازنه في بطولة الدوري الإسباني بتحقيق الفوز، الذي توقف في الجولة الثالثة بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما أمام فياريال، بينما يأمل فريق ليفانتي في استمرار انتصاراته بالليجا بتحقيق الفوز الثالث على التوالي لاسعاد جماهيره.



نتائج مباريات ريال مدريد وليفانتي في الدوري

تعرض نادي ليفانتي للخسارة في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الإسباني أمام ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، وتمكن من استعادة نغمة الانتصارات في الجولة الثانية على حساب ضيفه فياريال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، واختتم نتائجه الإيجابية في البطولة بتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام بلد الوليد بهدفين دون مقابل، في إطار الجولة الثالثة.



بينما بدأ ريال مدريد مشواره في بطولة الليجا بالفوز على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي في الجولتين الثانية والثالثة أمام كلاً من بلد الوليد وفياريال بنتيجة 1/1، و2/2 على الترتيب.



نتيجة أخر مواجهة جمعت بين ريال مدريد وليفانتي

حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ليفانتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني.