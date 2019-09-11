" تركي آل الشيخ" يتخذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية أساؤوا لشخصه

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية، قال إنهم أساؤوا لشخصه خلال الأيام الماضية.

وقال آل الشيخ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الاسماء التالية نظرًا لإسائتهم لشخصي واسمي ومكانتي.

وأضاف سأسعى جاهدا لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائما متعاونين بأخوة ومحبة بعيدا عن الدخلاء.

وقال في منشوره أيضاً .. مصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي .. وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع احد مثلي في نفس هذا الفخ.

وأضاف أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لاتسمح بالإساءه لأحد.. مضيفاً: خليكو شجعان وماتمسحوش الاساءات دي اذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي :