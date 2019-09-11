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الأهلي يغادر إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

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وكالات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادر فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى غينيا الاستوائية، الأربعاء، استعدادا لمواجهة كانو سبورت الغينى يوم 14 سبتمبر الجارى، في ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

وسبق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي، بعثة الأهلى في السفر لغينيا لترتيب الأمور الخاصة بالرحلة، سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب، ومن المقرر أن تعود البعثة، الاثنين الموافق 16 سبتمبر.

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