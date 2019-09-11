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" تركي آل الشيخ" يتخذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية أساؤوا لشخصه

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ

كتب

الخليج 365

أعلن رئيس هيئة الترفيه  المستشار تركي آل الشيخ، عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 54 شخصية، قال إنهم أساؤوا لشخصه خلال الأيام الماضية.

 

وقال آل الشيخ، على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي، سوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية لأصحاب الاسماء التالية نظرًا لإسائتهم لشخصي واسمي ومكانتي.

 

وأضاف سأسعى جاهدا لكشف من خلفهم ومن يسعون لتدمير العلاقات بين شعبين وبلدين دائما متعاونين بأخوة ومحبة بعيدا عن الدخلاء.

 

وقال في منشوره أيضاً .. مصر في قلبي مثل ما السعودية في قلبي .. وسأجعل كل مسيء عبرة لكي لا يقع احد مثلي في نفس هذا الفخ.

 

وأضاف أثق في القضاء المصري والقيادة الحكيمة المصرية التي لاتسمح بالإساءه لأحد.. مضيفاً: خليكو شجعان وماتمسحوش الاساءات دي اذا مقتنعين فيها لانها متوثقة عندي :

 

وجاءت الأسماء كالآتي:

 

محمد الغيطي

فكري محمود

ابراهيم حامد

اشرف ايمن

محمود حافظ

احمد الحسيني

تامر ابوعرب

محمود صالح

زكريا كامل

محمد خالد

تامر صحافه

محمد مجدي

احمد زعفان

احمد سليمان

احمد فوزي (ميدو المصري)

كريم صبري

يوسف صالح (سلطان)

احمد المستريحي

محمود سعد

محمد علي

محمد ابراهيم عبدالباري سلام

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محمد البدراوي

أحمد عصام

محمود السيد

ضياء عويس

جهاد الغزالي

محمود سعيد

مصطفى البكري

محمد فتحي

باسل احمد

رائد الصفتي

محمود كابو

حازم الزهيري

عبدالله سيد محمد

ادم ترك

احمد محمود

ياسمين محفوظ

احمد قيشو

اسلام مهدي

احمد اسامه

سيد علي

خلود احمد

احمد رفاعي

محمود خليفة

مصطفى يوسف

عصام فرحات

هاني سليم

محمد فتحي

عبدالله سيد

مصطفى حمامسي

محمود خالد

محمد الشيخ الهامي

سيد شريف

عمرو فريد

عمرو عبدالحميد بيكو

اشرف الجرف (العنتبلي)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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