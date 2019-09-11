شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يطرح 7000 تذكرة لمواجهة أهلى بنى غازى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الإسماعيلي، عن أنه بعد الاتفاق مع الجهات المعنية تم طرح 7000 تذكرة لحضور مواجهة الفريق مع أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها مساء الجمعة فى إطار منافسات جولة الذهاب بدور الـ33 لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

على أن تكون تذاكر الحضور بواقع ٤٠٠٠ تذكرة للدرجة الثانية وسط بسعر ٢٠ جنيه، ١٥٠٠ تذكرة للدرجة الثالثة يمين بسعر ٢٠ جنيه، ١٥٠٠ تذكرة للمقصورة الأمامية بسعر ١٠٠ جنيه، كما تقرر طرح تذاكر المباراة للبيع من خلال منافذ البيع داخل النادى الاسماعيلى اعتبارا من التاسعة صباحآ وحتى الثالثة عصرآ ومن السادسة مساء حتى العاشرة مساء.

يذكر أنه يسمح فقط لحاملى التذاكر بالدخول الى مدرجات ملعب اللقاء بواقع حصول كل فرد من تذكرة.

كما تناشد الجهات المعنية جماهير الدراويش فى كل مكان بالإلتزام وعدم الخروج عن النص ومساندة اللاعبين داخل المستطيل الاخضر حتى تتحقق نتيجة إيجابية بدعم وحماس الجماهير الى جانب مجهود اللاعبين داخل الملعب.