شكرا لقرائتكم خماسية اتحاد الكرة تجتمع لاعتماد ميزاينة الجبلاية والحساب الختامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفضت اللجنة الخماسية إلغاء اجتماع الجمعية العمومية العادية المقرر عقده فى سبتمبر الجاري أو أكتوبر المقبل وفقا للائحة اتحاد الكرة، والذى سيشهد اعتماد ميزاينة الجبلاية والحساب الختامى.

وكانت اللجنة الخماسية تفكر فى إلغاء الجمعية العمومية العادية أو تأجيلها لحين تقليص عدد الأندية، إلا أن اللجنة اصطدمت بعامل الوقت الذى سيحول دون تنفيذ مقترح تقليص عدد الأندية قبل انعقاد الجمعية العمومية العادية.

كما سيكون من الصعب مناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة نظرا لعدم الانتهاء منها وعرضها على الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قبل موعد الجمعية.