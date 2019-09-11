شكرا لقرائتكم صور.. الأهلي والمصري في أديس أبابا قبل استكمال الرحلة الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصلت بعثتى الأهلي والمصري منذ قليل إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا للمكوث بها ترانزيت قبل إستكمال رحلاتهما الأفريقية إلى غينيا الأستوائية وزنجبار لخوض مباريات دور الـ32 ببطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وغادرت بعثتي الأهلي والمصري القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم حيث يتجه الأهلي إلى غينيا الاستوائية لمواجهة فريق كانو سبورت يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال افريقيا ، بينما يتوجه بعثة المصرى إلى زنجبار استعداداً لملاقاة ماليندي الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من الكونفيدرالية.

واستمرت بعثى الأهلي والمصري في أثيوبيا ترانزيت قبل أن تتفرق البعثتين في طريق مختلف استعداداً لخوض المواجهتين الأفريقيتين.